Під Києвом розгорілася масштабна пожежа на заводі: перше відео та подробиці

У п'ятницю, 29 березня, у смт Ворзель під Києвом трапилася пожежа в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування.

Про це інформує прес-служба ДСНС. Уточнюється, що загоряння виникло близько 20:05 на вул. Курортна, 15а.

Пожежа розгорілася на площі 1 тис. 500 м.кв. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Скрін відео

Рятувальники зазначають, що до гасіння було залучено 35 людей з особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

"Київ Оперативний" у Telegram пише, що за однією з версій палає завод, за іншою — складські приміщення. Ймовірно, йдеться про одну із будівель науково-виробничого підприємства "ТЕМП-3000".

Як писав OBOZREVATEL, у березні на Подолі в Києві загорівся житловий будинок. Рятувальників викликали місцеві жителі, які почули, як стріляє шифер. Вогонь майже повністю знищив будівлю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram