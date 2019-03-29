|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/дайджест

Під Києвом розгорілася масштабна пожежа на заводі: перше відео та подробиці

2.4тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 29 березня, у смт Ворзель під Києвом трапилася пожежа в будівлі приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування.

Про це інформує прес-служба ДСНС. Уточнюється, що загоряння виникло близько 20:05 на вул. Курортна, 15а.

Пожежа розгорілася на площі 1 тис. 500 м.кв. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Новини
У Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці: є жертви

Під Києвом розгорілася масштабна пожежа на заводі: перше відео та подробиці

Скрін відео

Рятувальники зазначають, що до гасіння було залучено 35 людей з особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

"Київ Оперативний" у Telegram пише, що за однією з версій палає завод, за іншою — складські приміщення. Ймовірно, йдеться про одну із будівель науково-виробничого підприємства "ТЕМП-3000".

Як писав OBOZREVATEL, у березні на Подолі в Києві загорівся житловий будинок. Рятувальників викликали місцеві жителі, які почули, як стріляє шифер. Вогонь майже повністю знищив будівлю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
пожежавидеоГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки