У Києві ввечері в суботу, 29 лютого, легковий автомобіль вилетів із дороги прямо в Русанівський канал.
Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook, опублікувавши фото та відео з місця ДТП (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
На Русанівці в Києві авто впало в канал
facebook.com/KyivOperativ
Як видно на записі моменту аварії, водій їхав вулицею Ентузіастів. Він не впорався з керуванням і машина в'їхала в воду.
Попередньо, пасажира витягли з напівзатопленого авто. Про стан водія поки невідомо.
На місці ДТП працювали рятувальники, співробітники поліції та "швидкої".
На Русанівці в Києві авто впало в канал
facebook.com/KyivOperativ
На Русанівці в Києві авто впало в канал
facebook.com/KyivOperativ
На Русанівці в Києві авто впало в канал
facebook.com/KyivOperativ
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Києві на Окружній сталася ДТП, в результаті якої загинули дві особи.
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