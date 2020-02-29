Головна Новини
1 березня • оновлено в 00:06
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

У Києві авто вилетіло з дороги в Русанівський канал. Відео

3.9т
Читати матеріал російською

У Києві ввечері в суботу, 29 лютого, легковий автомобіль вилетів із дороги прямо в Русанівський канал.

Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook, опублікувавши фото та відео з місця ДТП (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Новини
У Києві Volkswagen влетів у маршрутку на зупинці: фото і відео з місця ДТП

На Русанівці в Києві авто впало в канал

На Русанівці в Києві авто впало в канал

facebook.com/KyivOperativ

Як видно на записі моменту аварії, водій їхав вулицею Ентузіастів. Він не впорався з керуванням і машина в'їхала в воду.

Попередньо, пасажира витягли з напівзатопленого авто. Про стан водія поки невідомо.

На місці ДТП працювали рятувальники, співробітники поліції та "швидкої".

На Русанівці в Києві авто впало в канал

На Русанівці в Києві авто впало в канал

facebook.com/KyivOperativ

На Русанівці в Києві авто впало в канал

На Русанівці в Києві авто впало в канал

facebook.com/KyivOperativ

На Русанівці в Києві авто впало в канал

На Русанівці в Києві авто впало в канал

facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Києві на Окружній сталася ДТП, в результаті якої загинули дві особи.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "ДТП в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія фотографии видео Русанiвка ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги