У Києві ввечері в суботу, 29 лютого, легковий автомобіль вилетів із дороги прямо в Русанівський канал.

Про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook, опублікувавши фото та відео з місця ДТП (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На Русанівці в Києві авто впало в канал facebook.com/KyivOperativ

Як видно на записі моменту аварії, водій їхав вулицею Ентузіастів. Він не впорався з керуванням і машина в'їхала в воду.

Попередньо, пасажира витягли з напівзатопленого авто. Про стан водія поки невідомо.

На місці ДТП працювали рятувальники, співробітники поліції та "швидкої".

На Русанівці в Києві авто впало в канал facebook.com/KyivOperativ

На Русанівці в Києві авто впало в канал facebook.com/KyivOperativ

На Русанівці в Києві авто впало в канал facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Києві на Окружній сталася ДТП, в результаті якої загинули дві особи.

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