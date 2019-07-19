Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ дайджест

"Люди кричали "все": в метро Києва сталася моторошна НП із чоловіком

6.6т Читати матеріал російською

Український поліцейський врятував чоловіка, у якого в метро на станції "Майдан Незалежності" в Києві стався напад епілепсії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сценарист Антон Черничко, опублікувавши відео з місця інциденту (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Щелепи стиснулися, а обличчя за хвилину перефарбовувалося в різні кольори, люди кричали "все". Почали вставляти в рот ключ, телефон. Хтось кричить "на бік його", хтось "на бік не можна".

Новини
В Італії чемпіон світу врятував людину

"Люди кричали "все": в метро Києва сталася моторошна НП із чоловіком

Скрін відео

Чоловік дивом залишився живий. Врятувало бідолаху знання патрульного метрополітену, який керував хаосом загальних знань, і троє чоловіків, які розтискали щелепи й ті самі телефон і ключ", – розповів Черничко.

Він додав, що швидка допомога приїхала на виклик за 20 хвилин і чоловік міг померти, якби не допомога очевидців.

"Для патрульного це вже був четвертий потерпілий, якого він врятував", – зазначив Черничко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому співробітники ДСНС врятували підлітка, який без верхнього одягу опинився посеред Русанівського каналу в Києві на крижині, що відкололася.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Київське метро
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України порятунок Епілепсія видео Київський метрополітен метро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
21
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel