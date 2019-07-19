"Люди кричали "все": в метро Києва сталася моторошна НП із чоловіком

Український поліцейський врятував чоловіка, у якого в метро на станції "Майдан Незалежності" в Києві стався напад епілепсії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сценарист Антон Черничко, опублікувавши відео з місця інциденту (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Щелепи стиснулися, а обличчя за хвилину перефарбовувалося в різні кольори, люди кричали "все". Почали вставляти в рот ключ, телефон. Хтось кричить "на бік його", хтось "на бік не можна".

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Скрін відео

Чоловік дивом залишився живий. Врятувало бідолаху знання патрульного метрополітену, який керував хаосом загальних знань, і троє чоловіків, які розтискали щелепи й ті самі телефон і ключ", – розповів Черничко.

Він додав, що швидка допомога приїхала на виклик за 20 хвилин і чоловік міг померти, якби не допомога очевидців.

"Для патрульного це вже був четвертий потерпілий, якого він врятував", – зазначив Черничко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому співробітники ДСНС врятували підлітка, який без верхнього одягу опинився посеред Русанівського каналу в Києві на крижині, що відкололася.

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