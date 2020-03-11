Головна Новини
12 березня • оновлено в 02:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ дайджест

Порушників карантину через коронавірус у Києві покарають

1.6т
Читати матеріал російською

За порушення карантину, введеного в Києві в зв'язку з коронавірусом, передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Про це 11 березня під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Рішення постійної комісії є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, господарствами, незалежно від форм власності... За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контроль буде забезпечувати поліція", – сказав він.

За порушення карантину передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність

За порушення карантину передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність

Колаж

"Перше, що ми робимо – закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливості зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також забезпечити безпеку продавців", – додав Поворозник.

Він підкреслив, що планується закупівля та поставка до кінця тижня двох тест-систем в аеропорти Києва. Також планується забезпечити столицю до кінця тижня 5 тисячами експрес-тестів. Вони будуть доступні тільки в медустановах.

"Вчора у нас було 2,5 тисячі швидких тестів на коронавірус. Ми робимо все можливе, щоб до кінця тижня доставити в аеропорти дві тест-машини", – зазначив Поворозник.

Аж до криміналу: в Києві пообіцяли жорстко карати за порушення карантину

Колаж

Раніше OBOZREVATEL пояснював, які обмежувальні заходи ухвалив Кабмін і чому в цьому немає нічого страшного.

Як писав OBOZREVATEL, через карантин авіасполучення України з Італією фактично припиниться.

Більш детально про те, що таке пандемія коронавірусу і що тепер буде, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Рогулики, пока земелька американским панам распродается, носа из нор не высовывать! Иначе все в АТО сосланы будете на "дезинфекцию"!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги