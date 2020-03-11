За порушення карантину, введеного в Києві в зв'язку з коронавірусом, передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Про це 11 березня під час брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Рішення постійної комісії є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, господарствами, незалежно від форм власності... За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контроль буде забезпечувати поліція", – сказав він.

За порушення карантину передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність Колаж

"Перше, що ми робимо – закриваємо дошкільні навчальні заклади. Тому прохання до роботодавців – за можливості зробити гнучкий робочий графік для працівників із маленькими дітьми. Також забезпечити безпеку продавців", – додав Поворозник.

Він підкреслив, що планується закупівля та поставка до кінця тижня двох тест-систем в аеропорти Києва. Також планується забезпечити столицю до кінця тижня 5 тисячами експрес-тестів. Вони будуть доступні тільки в медустановах.

"Вчора у нас було 2,5 тисячі швидких тестів на коронавірус. Ми робимо все можливе, щоб до кінця тижня доставити в аеропорти дві тест-машини", – зазначив Поворозник.

Колаж

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