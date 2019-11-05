День визволення Києва треба відзначати з німцями – історик

Звільнення Києва від німецько-фашистських військ відзначається 6 листопада.

У цей день в 1943 році військам Першого Українського фронту вдалося звільнити столицю України від окупації.

В останній раз в Києві на державному рівні це свято відзначили в 2013 році, з нагоди 70-ої річниці визволення столиці. Тодішній глава Київської міської державної адміністрації Олександр Попов повідомив, що на святкові заходи було витрачено близько 7-8 мільйонів гривень, але не з міського бюджету, а з коштів, виділених спонсорами.

За узгодженням з Кабміном 6 листопада 2013 року було оголошено вихідним днем для всіх міських установ.

Звільнення Києва – як святкували раніше

На 70-річчя визволення Києва 6 листопада 2013 року в столиці пройшли такі заходи: запалення Вічного вогню, покладання квітів до могил воїнів, в яких взяв участь президент і глава КМДА. На Майдані Незалежності було піднято Штандарт, головною вулицею країни пройшов військово-історичний марш і парад військових оркестрів.

Відбувся мітинг пам'яті та концерт за участю дитячих колективів та шкіл. Була проведена "хвилина мовчання", під час якої весь транспорт в Києві був зупинений, а у всіх храмах дзвонили дзвони. Увечері на Майдані Незалежності пройшов святковий концерт, який завершився феєрверком.

Але масштабні святкування викликали цілу хвилю критики на адресу міської влади. Зокрема, її звинувачували в марнотратстві, в самопіарі, в тому, що нібито на святкування городян примушували робити "добровільні внески". Багатьом не сподобалася і ідея з вихідним днем, який необхідно відпрацьовувати в суботу.

Коли скасували святкування визволення Києва

Починаючи з 2014 року, масштабні святкові заходи з приводу чергової річниці визволення Києва в столиці не організовувалися. Традиційно 6 листопада керівники міста покладали вінки до могил загиблих героїв і вітали ветеранів. У цей день привітання звучали і від президента країни.

У 2019 міська влада вирішила поєднати святкування 75-ї річниці визволення України та 76-ї річниці визволення Києва. 24 жовтня було організована святкова зустріч керівництва міста з ветеранами Другої світової війни. 28 жовтня відбулося покладання квітів в Меморіалі Слави. Ще раз воно пройде 6 листопада. Були організовані тематичні книжкові виставки та показ тематичних фільмів.

Починаючи з 2014 року, масштабні заходи із вшанування жертв звільнення Києва не організовувалися

Чи потрібно відзначати звільнення Києва

Чи слід відновити традицію святкування дня визволення Києва? І якщо так, в яких формах воно могло б відбуватися? Про це OBOZREVATEL розповіли історики Станіслав Кульчицький і Ярослав Грицак.

На думку Кульчицького, "в цей день слід робити акцент на факті звільнення від окупації, і ніяк інакше, як на дні перемоги". Він нагадав про те, що Червона армія на фронтах України на 80% складалася з українців.

"Відомо, що Гітлер планував перетворити територію України на частину великої Німеччини – від Чорного моря, від Севастополя і Ялти, до Північного моря. Українцям тут не було місця – точно так само, як і полякам, і росіянам, і білорусам, і прибалтам. Українці підлягали або германізації, або знищенню, або депортації куди-небудь в тайгу, на схід Радянського Союзу", – підкреслив він.

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Таким чином, на думку історика, 6 листопада слід святкувати, в тому числі і для того, щоб "знати історію".

Кульчицький зауважив, що форми проведення свята – прерогатива київської міської влади. У той же час він запропонував відзначати цей день спільно з громадянами Німеччини.

"Німці зараз інші, і таке спільне святкування було б дуже позитивним. Дуже важливо, щоб між українцями і німцями не було відчуженості. Тим більше що ми дуже сподіваємося на Німеччину в вирішенні донбаської проблеми, вже не кажучи про Крим", – підкреслив історик.

На думку Грицака, "цей день слід відзначати і як день перемоги, і як день пам'яті". "Як би ми не ставилися до радянського режиму, як би ми не ставилися до Сталіна, які б жахливі речі він не зробив для українців, ми повинні розуміти: якщо б Гітлер переміг у війні, українців взагалі б не існувало як таких", – підкреслив він.

За його словами, "Київ мав велике стратегічне і символічне значення, був однією з ключових територій". Таким чином, "ми повинні розуміти: сталося щось дуже важливе, що має відношення до України".

Разом з тим історик звернув увагу на невиправдані жертви, на які пішов Сталін і його командування заради визволення Києва "для галочки" – "до ювілею Жовтневої революції".

"Кількість солдатів, які були кинуті на пряму загибель, була величезною. Солдат кидали на переправу через Дніпро без нічого, без наведення мостів. Причому, під сильним обстрілом. Про кількість жертв не йшлося. Розрахунок був простий: втопити німецький багнет в крові радянських солдат. Це була страшна перемога", – сказав Грицак.

Таким чином, день визволення Києва "слід святкувати як перемогу, але як перемогу страшну", – заявив він.

На думку історика, святкування не повинно стати "галочкою". Воно повинно стати приводом для того щоб поставити собі запитання, "що є наша історія, наскільки вона продовжує впливати на нас, чи можливо її повторення", а також усвідомити, наскільки крихкий мир.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показав, як виглядав Київ у роки Другої світової війни, і як виглядала столиця України до революції 1917 року.

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