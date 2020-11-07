Де у Києві можна стати жертвою кишенькових злодіїв: у МВС назвали небезпечні місця

Потенційно небезпечними місцями в Києві, де можна стати жертвою кишенькових злодіїв, залишаються столичне метро, залізничний вокзал і центр міста.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Володимир Мартиненко, передає "Україна 24". Також він підкреслив, що у 2020 році в Києві значно зменшилась кількість кишенькових крадіжок.

"Це залізничний вокзал і місця біля нього, це метро і центр міста. Це там, де відбувається найбільше таких злочинів. На ринках, у громадському транспорті набагато менше, ніж у цих трьох точках, хоч метро і складно назвати точкою", – зазначив Мартиненко.

Радник глави МВС повідомив, що, відповідно до оперативної інформації, "на території вокзалу злочинну діяльність здійснюють 87 осіб ромської національності, які з початку 2020 року були доставлені до відділу поліції понад 5 тис. разів, тобто більш ніж 15 разів на добу".

"Уся суть у тому, що поки їх тримають у відділенні, вони не крадуть, як тільки випустили – вони починають це робити знову. У більшості випадків роми уникають реєстрації. Вони десь є, але ідентифікувати складно. Другий момент – вибір запобіжного заходу. Навіть коли їх затримують, розслідують і справа доходить до суду – він обирає особисте зобов'язання. Чому? Наприклад, там багато матерів-одиначок, вагітних, з великою кількістю дітей", – розповів Мартиненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з магазинів у Солом'янському районі Києва 3 жовтня затримали чоловіка, який може бути причетний до кількох крадіжок.