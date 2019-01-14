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''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

1.2тЧитати матеріал російською

Заступника директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Геннадія Лепського зловили в мережі за кермом незадекларованого автомобіля "Порше", вартість якого оцінюють у 2,6 млн грн.

Спостереженням поділився в Facebook український підприємець, громадський діяч і автогонщик Олексій Тамразов. Знімки з придбаною машиною Лепський розмістив на сторінках у соцмережах.

"І все б добре, але Гена вирішив сам собі подарувати новий "Порше" на Новий Рік. І все б добре, але ж Гена чиновник і в рік свині Гена вирішив насвинячити, розмістивши фото незадекларованої машини в Facebook і Instagram", – написав Тамразов.

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Геннадій Лепський

Геннадій Лепський

Instagram Геннадій Лепський

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Instagram Геннадій Лепський

За словами підприємця, "Порше" був зареєстрований на брата чиновника, який працює інженером. При цьому, фотографії Лепського свідчать про те, що автомобіль насправді належить йому. "Сам собі на Новий рік не подаруєш, ніхто не подарує", – підписав чоловік один зі знімків.

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Instagram Геннадій Лепський

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Instagram Геннадій Лепський

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Instagram Геннадій Лепський

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Instagram Геннадій Лепський

''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Facebook Геннадій Лепський

"Даремно Гена не відобраазив покупку автомобіля в декларації. Час вже упущено", – резюмував Тамразов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружину топ-чиновника НБУ Ігоря Берези викрили у відмиванні грошей.

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Теми
Боротьба з корупцією в УкраїніНовини Києва та Київської області
Особа
Олексій Тамразов
Місце
УкраїнаКиїв
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
да це бабушкин ,дала прайихать..
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