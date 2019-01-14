''Даремно ти, Гена'': чиновника КМДА спіймали за кермом незадекларованого ''Порше''

Заступника директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Геннадія Лепського зловили в мережі за кермом незадекларованого автомобіля "Порше", вартість якого оцінюють у 2,6 млн грн.

Спостереженням поділився в Facebook український підприємець, громадський діяч і автогонщик Олексій Тамразов. Знімки з придбаною машиною Лепський розмістив на сторінках у соцмережах.

"І все б добре, але Гена вирішив сам собі подарувати новий "Порше" на Новий Рік. І все б добре, але ж Гена чиновник і в рік свині Гена вирішив насвинячити, розмістивши фото незадекларованої машини в Facebook і Instagram", – написав Тамразов.

Геннадій Лепський Instagram Геннадій Лепський

Instagram Геннадій Лепський

За словами підприємця, "Порше" був зареєстрований на брата чиновника, який працює інженером. При цьому, фотографії Лепського свідчать про те, що автомобіль насправді належить йому. "Сам собі на Новий рік не подаруєш, ніхто не подарує", – підписав чоловік один зі знімків.

Instagram Геннадій Лепський

Instagram Геннадій Лепський

Instagram Геннадій Лепський

Instagram Геннадій Лепський

Facebook Геннадій Лепський

"Даремно Гена не відобраазив покупку автомобіля в декларації. Час вже упущено", – резюмував Тамразов.

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