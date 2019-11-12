"Зухвальство не припинилося!" Скандал із прибудовою в центрі Києва отримав неочікуваний поворот

У Києві, на Майдані Незалежності, продовжили споруджувати скандальну прибудову на даху будинку на вулиці Софіївській, 1.

Так стверджують мешканці будівлі. Про це написали на сторінці "Київність" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"А тим часом зухвальство не припинилося! На скандальній надбудові в самому серці Києва, на вул. Софіївській, 1, зі слів жильців будинку, – продовжуються будівельні роботи. Не дамо ввести себе в оману, накривши будівництво шматком брезенту!" – йдеться в дописі.

Скандал із прибудовою в центрі Києва отримав неочікуваний поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, киянин спотворив відому будівлю прибудовою на даху.

Згодом скандальну прибудову на даху на вулиці Софіївській, 1, почали розбирати.

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