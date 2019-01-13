Зухвале викрадення хлопця під Києвом: з'явилися свіжі дані

Викрадачі Миколи Куликова, якого 10 січня заштовхнули в машину під Києвом в селі Святопетровське, поки не висунули жодних вимог.

Як повідомила в Facebook його дівчина Анастасія Смалюшок, за 48 годин з моменту зникнення хлопця поліція і безліч доброзичливців проводять активні пошуки зниклого.

"На жаль, поки у нас немає новин, не було висунуто жодних вимог, немає ніяких зачіпок, ми перевернули вже все місто і немає ніяких слідів. Тому, зараз найголовніше, продовжувати поширювати інформацію і не дати цій справі вщухнути. Ми дякуємо всім і кожному, хто не пройшов повз і просимо ще раз вдивитися в обличчя викрадачів і в прикмети автомобіля. Якщо ви щось побачите, прохання телефонувати/писати +380 (98) 716 96 96", - написала вона.

Микола Куликов

Дівчина також нагадала, що Микола був одягнений в чорну куртку, сірий спортивний костюм Puma і чорні черевики.

На ситуацію також відреагувала сестра зниклого Валерія Робінс.

"Викрадення сталося на території закритого житлового комплексу "Петровський квартал", на вулиці Богдана Хмельницького, Києво-Святошинського району, Київської області, на очах у численних свідків. Нашого хлопчика заштовхали в мінівен невідомі люди, які не боялися ні камер, ні перехожих! При тому, що зафіксовано і автомобіль з номерними знаками і особи злочинців, в нашій справі все ще нічого не з'ясувалося!" - визнала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Куликова викрали в четвер, 10 січня, під Києвом в селі Святопетровське. Його силою заштовхнули в автомобіль Citroen (№AA5234BX) і відвезли в невідомому напрямку.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинилося відео, на якому зафіксовано момент викрадення 24-річного хлопця. Відеозапис з камери зовнішнього спостереження надала подруга молодика. На кадрах видно, як кілька людей когось б'ють, а потім тягнуть.

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