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"Знімав відео під спідницею": в маршрутці Києва впіймали збоченця

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У Києві в маршрутці №401 (Залізничний вокзал "Південний" – вулиця Чорнобильська) впіймали збоченця, який нібито камерою телефону знімав відео під спідницею у молодої дівчини.

Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook. У мережі виклали відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Ситуація трапилася біля зупинки "Індустріальний міст". На місце викликали правоохоронців.

У маршрутці Києва впіймали збоченця

У маршрутці Києва впіймали збоченця

"У Києві, 401 маршрутка, впіймали збоченця, який знімав камерою телефону під спідницею у молодої дівчини, викликали поліцію. Зупинка "Індустріальний міст", – йдеться в повідомленні.

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Так, в коментарях користувачі припустили, що це міг бути чоловік, який "хотів згвалтувати" дівчинку-підлітка і якого зловили на "Позняках", або ж педофіл, що еякулював 9-річній дитині на ноги просто в маршрутці.

"Це не той, якого на "Позняках" зловили? Який хотів згвалтувати дівчинку-підлітка, але його відпустили, адже тато дівчинки відмовився писати заяву. Обличчя дуже схоже", "Може, це той, хто к...в 9-річній дівчинці на ноги?" – написали вони.

Інші ж люди обурено відреагували на вчинок чоловіка.

"Хвора людина, бити його марно, таким потрібна хімічна кастрація. Це люди зі зламаною психікою, над якими в дитинстві знущалися або які пережили насильство в дитинстві", – прокоментували в мережі.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві батьки 9-річної дівчинки поскаржилися на педофіла, який в тролейбусі №30 (маршрут Кадетський Гай – проспект Маяковського) нібито дістав біля дитини статевий орган і еякулював їй просто на ноги.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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