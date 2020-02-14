Зниклий у Києві хлопець з фарбованим волоссям раптово знайшовся: йому "норм"

У мережі з'явилося листування нібито зі зниклим у Києві неповнолітнім хлопцем Олександром Скубою, в якому той заявляв, що йому байдуже на власні розшуки. За словами юнака, він просто вирішив жити окремо від батьків і орендував квартиру.

Так, Скуба не повертався додому близько 10 днів. Листування опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook.

Листування нібито зі зниклим в Києві Олександром Скубою

Наводимо діалог між хлопцем і невідомою людиною:

" – Тебе шукають всюди.

– Знаю.

– І що? Пох*й?

– Ну, так.

– А батьки?

– Живу "норм". Квартиру знімаю. А вони для мене – в боці.

– А шукають навіщо тебе тоді?

– Тому що я неповнолітній.

– Так напиши, що з тобою все "норм".

Примітно, що на сторінці "Розшук дітей ГУНП в м. Києві" в Facebook інформація про розшук Скуби все ще була актуальною 14 лютого, після публікації відповідної переписки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Києва оголосила в розшук неповнолітнього хлопця Олександра Скубу, який пішов з дому ще 4 лютого. Станом на 13 лютого юнак не повернувся.

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