Змусили дивитися на смерть одна одної: спливли моторошні деталі вбивства дівчат у Києві

Єлизавета Бершацька і Сергій Ксьондзик, підозрювані в жорсткому вбивстві дівчат на орендованій квартирі у Києві, позбавили їх життя по черзі. При цьому вони змушували подруг дивитися на смерть одна одної.

Про це йдеться у сюжеті програми "Надзвичайні новини" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Убиті у Києві Марія і Єва Скріншот відео

Як розповів заступник керівника відділу прокуратури Києва Дмитро Величко, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію. Однак вбити своїх жертв спільники домовилися одразу.

Скоївши злочин, пара сховала трупи дівчат у шафі на балконі, попередньо зв'язавши їхні кінцівки скотчем. Тепер обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Вбивство дівчат у Києві dtp.kiev.ua

Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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