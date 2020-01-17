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17 січня • оновлено в 17:42
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/ Кримінал

Змусили дивитися на смерть одна одної: спливли моторошні деталі вбивства дівчат у Києві

20.1т
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Єлизавета Бершацька і Сергій Ксьондзик, підозрювані в жорсткому вбивстві дівчат на орендованій квартирі у Києві, позбавили їх життя по черзі. При цьому вони змушували подруг дивитися на смерть одна одної.

Про це йдеться у сюжеті програми "Надзвичайні новини" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Убиті у Києві Марія і Єва

Убиті у Києві Марія і Єва

Скріншот відео

Як розповів заступник керівника відділу прокуратури Києва Дмитро Величко, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію. Однак вбити своїх жертв спільники домовилися одразу.

Скоївши злочин, пара сховала трупи дівчат у шафі на балконі, попередньо зв'язавши їхні кінцівки скотчем. Тепер обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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"Новорічне" вбивство дівчат у Києві: прокуратура розкрила долю підозрюваних
Вбивство дівчат у Києві

Вбивство дівчат у Києві

dtp.kiev.ua

Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька

Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство в Києві
Місце
Україна Київ
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Петров Александр
Петров Александр
За бижутерию и пару мобильников. Это от доброжелательных украинцев. Ха-ха. У меня строители из Украины ложку для обуви спёрли.
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Alex Mak
Alex Mak
Петров Александр, а ти хоч будку собачу " построїло? Ложку стирили!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я противник смертной казни, но если этих… хм, людей, типа, найдут в камерах мёртвыми, со следами грубого физического насилия, горевать особо не стану.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Убить из-за дешевого мобильника ????? Как это по украински .....
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Alex Mak
Alex Mak
Ильич Владимир, а наср@ти тут- як великодуховно.
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