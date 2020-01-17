Змусили дивитися на смерть одна одної: спливли моторошні деталі вбивства дівчат у Києві

Єлизавета Бершацька і Сергій Ксьондзик, підозрювані в жорсткому вбивстві дівчат на орендованій квартирі у Києві, позбавили їх життя по черзі. При цьому вони змушували подруг дивитися на смерть одна одної.
Про це йдеться у сюжеті програми "Надзвичайні новини" телеканалу ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Убиті у Києві Марія і Єва
Скріншот відео
Як розповів заступник керівника відділу прокуратури Києва Дмитро Величко, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію. Однак вбити своїх жертв спільники домовилися одразу.
Скоївши злочин, пара сховала трупи дівчат у шафі на балконі, попередньо зв'язавши їхні кінцівки скотчем. Тепер обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.
Вбивство дівчат у Києві
dtp.kiev.ua
Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кривава розправа над дівчатами трапилася 4 січня у Подільському районі Києва. Їхні тіла знайшла господиня квартири, яку на свята винайняли підозрювані.
На трупах виявили ознаки насильницької смерті – десятки колото-різаних ран.
Пізніше з'ясувалося, що вбиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. З'явилися також моторошні фото їхніх тіл.
Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.
Ксьондзик, який разом із Бершацькою підозрюється у вбивстві двох дівчат, раніше був судимий за крадіжку і зґвалтування.
Його разом зі спільницею затримали на вокзалі в Одесі.
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