Жорстоке вбивство на Лисій горі у Києві: стали відомі подробиці
Особу вбитого поки не встановлена
Загиблий міг бути безхатьком
На місці злочину були знайдені залишки застілля
У поліції вважають, що жорстоке вбивство невідомого чоловіка, тіло якого знайшли на Лисій горі в Києві, відбулося на побутовому грунті.
Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, встановлення особи загиблого ускладнене тим, що він, попередньо, був безхатьком.
"На місці вбивства, поліцейські знайшли залишки солодощів, кілька порожніх пляшок горілки і камінь, яким, попередньо, завдали удару по голові загиблому", – зазначив він.
За його словами, слідчі вважають, що вбивство сталося після вживання алкоголю і на даний момент опитують місцевих безхатьків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його шия була пробита ножицями і обмотана ременем.