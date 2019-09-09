"Життя нікчемне": у Києві чоловік на вікні 17-го поверху "підняв на вуха" поліцію

У Дарницькому районі Києва, на проспекті Миколи Бажана, мешканець однієї з квартир на 17-му поверсі виліз у вікно й хотів вистрибнути з нього. Його дружина зателефонувала правоохоронцям, яким вдалось відмовити чоловіка від самогубства.

Поліцейські, лікарі та рятувальники прибули на виклик за лічені хвилини, повідомила пресслужба патрульної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку всі намагалися налагодити розмову з чоловіком, але спроби були безуспішними. Він говорив одне: “Життя нікчемне, і всі проблеми закінчаться, коли я стрибну”.

У Києві чоловік на 17-му поверсі "підняв на вуха" поліцію

Ситуація ускладнилась тим, що чоловік сидів на вузькому парапеті за вікном. Підійти до нього непомітно, щоб силою затягнути у безпечне місце, було неможливо.

Пізніше на місце події приїхав командир роти патрульної поліції Віталій Задорожний, який розповів чоловіку про свою історію життя та ситуації, які він пережив на службі. Йому вдалось відмовити місцевого мешканця робити стрибок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва у середу, 4 вересня, 20-річний хлопець покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 15 поверху будинку на вулиці Архітектора Ніколаєва, 17 просто на очах у матері.

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