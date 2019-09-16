Жахливі опіки: в Києві матір з сином опинилися у вогняній пастці

У Дарницькому районі Києва в результаті пожежі в квартирі постраждали три особи.

Інцидент трапився на вул. Новодарницька в двоповерховому будинку. Як повідомило OBOZREVATEL джерело, в момент загоряння там перебували три особи: 27-річний хлопець і 59-річний чоловік з 83-річною матір'ю.

"Жінка страшно обгоріла, у неї 75% опіків. Син також отримав опіки ніг. Кажуть, він витягав мати з вогню", – пояснив інсайдер.

Пожежа в Києві Google. Maps

У ДСНС в Києві нашим журналістам повідомили, що загоряння трапилося в кімнаті на площі п'яти квадратних метрів.

"Попередня причина – куріння в ліжку", – зазначили у відомстві.

Пожежа в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жінка з обмеженими фізичними можливостями отримала 80 відсотків опіків тіла, коли готувала їжу, стоячи біля плити в квартирі.

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