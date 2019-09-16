Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Жахливі опіки: в Києві матір з сином опинилися у вогняній пастці

Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва в результаті пожежі в квартирі постраждали три особи.

Інцидент трапився на вул. Новодарницька в двоповерховому будинку. Як повідомило OBOZREVATEL джерело, в момент загоряння там перебували три особи: 27-річний хлопець і 59-річний чоловік з 83-річною матір'ю.

"Жінка страшно обгоріла, у неї 75% опіків. Син також отримав опіки ніг. Кажуть, він витягав мати з вогню", – пояснив інсайдер.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Google. Maps

Новини
Загинули четверо: з'явилися подробиці моторошної ДТП під Києвом

У ДСНС в Києві нашим журналістам повідомили, що загоряння трапилося в кімнаті на площі п'яти квадратних метрів.

"Попередня причина – куріння в ліжку", – зазначили у відомстві.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жінка з обмеженими фізичними можливостями отримала 80 відсотків опіків тіла, коли готувала їжу, стоячи біля плити в квартирі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel