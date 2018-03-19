На Київщині сталася масштабна ДТП: багато загиблих

У Київській області водій автомобіля BMW на литовській реєстрації влаштував смертельну ДТП.

У результаті аварії поблизу с. Феневичі загинули четверо молодих людей, а жінка отримала травми, повідомляє прес-служба поліції регіону.

18 березня, близько 18:40, на трасі Київ-Овруч іномарка зіткнулася із вантажівкою ЗІЛ.

"Встановлено, що водій автомобіля BMW із держномерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення із вантажним автомобілем ЗІЛ", - йдеться у повідомленні.

ДТП поблизу с. Феневичі Київської області прес-служба поліції Київської області

ДТП поблизу с. Феневичі Київської області прес-служба поліції Київської області

Всі постраждалі в ДТП - жителі села Феневичі. На місці аварії загинув 25-річний водій легковика та його пасажири 26, 27 років.

Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доставлено в районну лікарню, де їй діагностували забійну рану носа, закриту травму голови і струс головного мозку.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини і причини ДТП встановлюються.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві вантажівка врізалася у трамвай.