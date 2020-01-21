Здійснили серію розбоїв: у Києві спецназ накрив озброєну банду. Фото і відео затримання

У вівторок, 21 січня, в Києві поліція і спецназівці затримали членів озброєної банди, яких підозрюють у скоєнні п'яти злочинів.

В кінці 2019 року невідомі в масках напали на приватний будинок в селі Козин Київської області і вкрали гроші з ювелірними виробами. Про це повідомили на сайті Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В ході оперативно-розшукових заходів і слідчих дій оперативники ретельно проаналізували всю інформацію, а потім вийшли на слід зловмисників.

Сайт Нацполіціі України

Поліція вилучила машину, на якій пересувалися нападники, і речові докази. Серед вилученого - зброя, дві гранати, маски, радіостанції, ювелірні прикраси і годинник.

Сайт Нацполіціі України

Зараз фігурантів звинувачують у бандитизмі і скоєнні розбійного нападу. Кримінальне провадження розслідується за ст.257 і по ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України.

Сайт Нацполіціі України

Сайт Нацполіціі України

Раніше OBOZREVATEL писав, що слідчі Нацполіціі викрили злочинну організацію здирників, які викрадали людей в Україні і вимагали від них повернення неіснуючих боргів.

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