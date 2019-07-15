Затягнув у підсобку в ТРЦ: у Києві чоловік розбещував 11-річну дитину

У Києві 28-річний чоловік розбещував 11-річного хлопчика, який роздавав листівки в одному з торгово-розважальних центрів.

Він пообіцяв йому гроші й обманом затягнув у місце без очевидців, повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

"Зловмисник, під приводом оплати послуг малолітньої дитини за роздачу листівок, заманив хлопчика в підсобне приміщення, де скоїв розпусні дії щодо нього", – уточнили правоохоронці.

Розбещення неповнолітнього (ілюстрація) Білорусь сьогодні

Хлопчик зізнався батькам того ж дня, 12 липня, завдяки чому зловмисника вдалося оперативно затримати. 13 липня його заарештували на два місяці без права на заставу, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом затримали громадянина Білорусі, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої. Він обманним шляхом заманив до себе додому 14-річну дівчинку і схиляв її до інтимних стосунків.

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