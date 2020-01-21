Застиг у позі ембріона: з'явилися деталі загибелі підлітка під Києвом

Загиблого під Києвом у селі Бабинці 16-річного Павла Кремінського рибалки знайшли в озері. За словами очевидців, тіло хлопця застигло у позі ембріона.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL, де докладно повідомляється про версії трагедії та про самого хлопця.

"Його тіло виловили місцеві рибалки у трьох-п'яти метрах від того місця на березі, де він залишив телефон і свою шапку. Вони цілий день ловили сітками, закидали спінінги", – розповіла одна з сусідок Павла.

За її словами, коли хлопця витягли на берег, люди непритомніли від побаченого

"Втратили свідомість людей 10. Було кілька "швидких". Паша був у дивній позі ембріона – руки/ноги зігнуті. Я, звісно, не експерт, але подумала, що у воду він потрапив живим і боровся за своє життя до кінця, намагаючись зігрітися. Я особисто схиляюся до думки, що він послизнувся. Там слизько. Плити, дуже вузька стежка і немає тротуару. А з іншого боку дорога і відбійник. Тієї ночі був густий туман. Нічого не було видно на відстані витягнутої руки. Можливо, він вперше випив, здалося, злякався, що нічого не бачить. Нахилився до води, впав і не зміг вибратися", – поділилася сусідка Тетяна.

Загибель Павла Кремінського

При цьому друзі Кремінського вважають, що до його загибелі причетний місцевий житель Назар, який був тієї фатальної ночі із загиблим.

"У селищі вирішили, що Назар, у якого не дуже хороша репутація, щось зробив Паші. Але коли його дістали – на ньому не було ні подряпини. Тепер чекаємо на результати експертизи", – розповіла дівчина Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 січня в селі Бабинці Київської області з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського.

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