Заснув за кермом? У Києві авто з поліцією врізалося у стовп

У Києві 26 березня авто патрульної поліції влетіло в електроопору. Травми отримали двоє правоохоронців, які їхали в авто.
За попередніми даними, водій-поліцейський заснув за кермом. Аварія трапилася на вул. Іллєнка, неподалік від м. "Дорогожичі", пишуть у групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Службовий автомобіль поліції Toyota Prius під час патрулювання з невідомих причин злетів з дороги і врізався у стовп. Терміново госпіталізовано двох осіб. Машина відновленню не підлягає", — повідомили у групі.
ДТП з авто поліції
Скріншот
ДТП з авто поліції
Скріншот
Інформація про ступінь травм постраждалих поліцейських уточнюється.
Як писав OBOZREVATEL, у лютому у Київській області сталася потрійна ДТП за участі автомобіля патрульної поліції. Він врізався у будівлю магазину з автозапчастинами.
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