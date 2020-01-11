Заманювала жінок у "секс-пастки": на Київщині викрили небезпечну "банду"

На Київщині правоохоронці заарештували 25-річну підозрювану у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Дівчат заманювали пропозиціями роботи "моделлю із високим заробітком".

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області. Жінок доправляли до європейських держав та країн Азії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, жительку міста Суми разом з іншими особами запідозрили в організації злочинної схеми, яка діяла на території Київської області. Ці люди пропонували жінкам роботу "моделлю із високим заробітком" за кордоном. Втім, деяким дівчатам такі умови здалися підозрілими, і вони звернулися до поліції.

На Київщині жінок вербували для секс-послуг за кордоном Поліція Київської області

За місцем проживання та у автомобілі підозрюваної провели обшуки, під час яких вилучили речові докази: комп’ютерну техніку, мобільні телефони з записами та відеоматеріалами, записники, банківські картки.

Поліція розпочала перевірку затриманої на причетність до скоєння аналогічних злочинів, а також встановлення її спільників. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

На Київщині правоохоронці заарештували 25-річну підозрювану у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації за кордоном Поліція Київської області

Дівчат заманювали пропозиціями роботи моделлю із високим заробітком Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві викрили діяльність борделю, замаскованого під масажний салон. Його в квартирі організувало цивільне подружжя.

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