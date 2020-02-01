Координатор громадської організації С14 Сергій Мазур заявив, що підозрювані у замаху на нього особи вільно переміщаються Києвом незважаючи на цілодобовий домашній арешт.
Про це в суботу, 1 лютого, Мазур повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він поділився кадрами з камер відеоспостереження, на яких, за його твердженням, зазнятий фігурант справи в одному з ТЦ.
Підозрюваного в замаху на Мазура помітили в київському ТЦ
Колаж
Олег Акімов (у центрі)
facebook.com/serj.mazur
"Вбивці вільно ходять на свободі... Людина в кепці – Акімов Олег Ігорович. Той самий, який півтора року тому намагався ліквідувати мене, кинув гранату у вікно квартири, де дивом вижив мій батько", – написав Мазур.
Він уточнив, що підозрюваного 30 грудня 2019 року в ТЦ "Дарниця" випадково побачив його друг.
Сергій Мазур
facebook.com/serj.mazur
За словами глави С14, він звертався в правоохоронні органи, однак реакції не було. Він додав, що "ігнорування і безконтрольність" змусили його надати ситуації розголосу.
"Якщо вбивць не повернуть у СІЗО, то цього вже ніколи не станеться. Вони в будь-який момент зможуть як втекти, так і завершити свій злочинний умисел 1,5-річної давності. Я не хочу, щоб знову постраждали рідні мені люди", – підсумував чоловік.
facebook.com/serj.mazur
Як писав OBOZREVATEL:
У 2018 році в Борисполі Київської області у вікно квартири Сергія Мазура кинули гранату. В результаті батько координатора С14 втратив багато крові, але залишився живий.
Основною версією вибуху поліція назвала замах на вбивство Мазура.
Пізніше поліція провела гучне затримання трьох осіб, яких підозрюють у замаху. Були оприлюднені фото спецоперації.
Кількість підозрюваних збільшилася до п'яти. Правоохоронці відзвітували, що встановили і замовників, і виконавців злочину.
При цьому один із підозрюваних в замаху на Мазура під час суду в лютому 2019 року порізав собі вени.
Трьох обвинувачених суд відпустив під домашній арешт.
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