Координатор громадської організації С14 Сергій Мазур заявив, що підозрювані у замаху на нього особи вільно переміщаються Києвом незважаючи на цілодобовий домашній арешт.

Про це в суботу, 1 лютого, Мазур повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він поділився кадрами з камер відеоспостереження, на яких, за його твердженням, зазнятий фігурант справи в одному з ТЦ.

Підозрюваного в замаху на Мазура помітили в київському ТЦ Колаж

Олег Акімов (у центрі) facebook.com/serj.mazur

"Вбивці вільно ходять на свободі... Людина в кепці – Акімов Олег Ігорович. Той самий, який півтора року тому намагався ліквідувати мене, кинув гранату у вікно квартири, де дивом вижив мій батько", – написав Мазур.

Він уточнив, що підозрюваного 30 грудня 2019 року в ТЦ "Дарниця" випадково побачив його друг.

Сергій Мазур facebook.com/serj.mazur

За словами глави С14, він звертався в правоохоронні органи, однак реакції не було. Він додав, що "ігнорування і безконтрольність" змусили його надати ситуації розголосу.

"Якщо вбивць не повернуть у СІЗО, то цього вже ніколи не станеться. Вони в будь-який момент зможуть як втекти, так і завершити свій злочинний умисел 1,5-річної давності. Я не хочу, щоб знову постраждали рідні мені люди", – підсумував чоловік.

facebook.com/serj.mazur

Як писав OBOZREVATEL:

У 2018 році в Борисполі Київської області у вікно квартири Сергія Мазура кинули гранату. В результаті батько координатора С14 втратив багато крові, але залишився живий.

Основною версією вибуху поліція назвала замах на вбивство Мазура.

Пізніше поліція провела гучне затримання трьох осіб, яких підозрюють у замаху. Були оприлюднені фото спецоперації.

Кількість підозрюваних збільшилася до п'яти. Правоохоронці відзвітували, що встановили і замовників, і виконавців злочину.

При цьому один із підозрюваних в замаху на Мазура під час суду в лютому 2019 року порізав собі вени.

Трьох обвинувачених суд відпустив під домашній арешт.

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