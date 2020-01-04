Замах на депутата Соболєва: стало відомо про скандальне рішення судді. Документ

Печерський районний суд м. Києва звільнив з-під варти громадянина Росії Гелані Межиєва, який, імовірно, "входить до банди" Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, у результаті якого загинув його син.

Про це повідомив народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Telegram. Межиєва залишили під домашнім арештом (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією Мосійчука, Межиєв є "членом банди" Юсупа Абуєва, який перебуває в розшуку та підозрюється в організації замаху на Соболєва. Ухвалу було підписано судею В. Карабанем.

Депутат Соболєв та його вбитий син

Ухвала суду щодо Гелані Межиєва Telegram/Ігор Мосійчук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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