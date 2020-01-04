Замах на депутата Соболєва: стало відомо про скандальне рішення судді. Документ

Печерський районний суд м. Києва звільнив з-під варти громадянина Росії Гелані Межиєва, який, імовірно, "входить до банди" Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, у результаті якого загинув його син.
Про це повідомив народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Telegram. Межиєва залишили під домашнім арештом (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).
За інформацією Мосійчука, Межиєв є "членом банди" Юсупа Абуєва, який перебуває в розшуку та підозрюється в організації замаху на Соболєва. Ухвалу було підписано судею В. Карабанем.
Депутат Соболєв та його вбитий син
Ухвала суду щодо Гелані Межиєва
Telegram/Ігор Мосійчук
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києва 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігора Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
Соболєв сказав, що правоохоронці не допитали батька підозрюваного Абуєва.
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