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4 січня • оновлено в 15:39
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Замах на депутата Соболєва: стало відомо про скандальне рішення судді. Документ

13т
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Печерський районний суд м. Києва звільнив з-під варти громадянина Росії Гелані Межиєва, який, імовірно, "входить до банди" Юсупа Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, у результаті якого загинув його син.

Про це повідомив народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Telegram. Межиєва залишили під домашнім арештом (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією Мосійчука, Межиєв є "членом банди" Юсупа Абуєва, який перебуває в розшуку та підозрюється в організації замаху на Соболєва. Ухвалу було підписано судею В. Карабанем.

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Telegram/Ігор Мосійчук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
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Hecke Josef
Hecke Josef
Зелёная шоблвюа правит бал..
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Владимировна Виктория
Владимировна Виктория
продажный суд
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