"Залишилася без голови": у Києві в ДТП загинула жінка

У Солом'янському районі Києва біля супермаркету літню жінку на смерть збила вантажівка.

Інцидент стався біля магазину "Фора" на вул. Миколи Василенка, 19. Водій повинен був вивантажити продукти біля магазина, здавав назад і не помітив пішохода, пишуть в групі dtp.kiev.ua. Увага: в новині присутні фото 18+

"Бабуся виходила з покупками з магазину, а водій здавав назад, щоб через припарковані машини заїхати на відвантаження до рампи, але не помітив її і переїхав", - розповіли очевидці.

Від отриманих травм вона померла миттєво.

"Смертельний наїзд: бабуся залишилася без голови, потрапивши під вантажівку, що здавала назад ", - повідомили в Telegram dtp.kiev.ua.

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Як писав OBOZREVATEL, водій автобуса, який в смертельному ДТП на пішохідному переході в Борисполі збив двох дітей, затриманий і знаходиться в СІЗО.