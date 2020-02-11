Двоє колишніх беркутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, а згодом повернулися до Києва, залишатимуться підсудними.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. За його словами, наступне засідання в цій справі відбудеться 17 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду, і відповідно ті люди, які були обміняні та які повернулися, як були підсудними, так і залишаються ними. Тобто процесуальний статус у них не змінився", – заявив генпрокурор.

Рябошапка розкрив долю обміняних ексберкутівців, які приїхали до Києва. Ілюстрація

Рябошапка додав, що під час судового засідання ексберкутівці матимуть можливість наводити свої докази невинуватості, а прокуратура водночас представлятиме своє бачення ситуації та свідчення вини.

"Якщо вони з’являться до суду та не будуть переховуватися, то, найімовірніше, не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів; якщо не з’являться – ми реагуватимемо інакше", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня 2019 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення ексберкутівців було умовою обміну та політичним рішенням.

З'явився список перших 44 осіб, яких Україна видала терористичним "Л/ДНР" під час великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року. Пізніше опублікували ще 15 імен.

У лютому 2020 року колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут" Маринченко та Тамтура, які раніше були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, повернулися до Києва.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!