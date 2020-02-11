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11 лютого • оновлено в 17:25
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/ Кримінал

Рябошапка розкрив долю обміняних ексберкутівців

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Двоє колишніх беркутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, а згодом повернулися до Києва, залишатимуться підсудними.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. За його словами, наступне засідання в цій справі відбудеться 17 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду, і відповідно ті люди, які були обміняні та які повернулися, як були підсудними, так і залишаються ними. Тобто процесуальний статус у них не змінився", – заявив генпрокурор.

Рябошапка розкрив долю обміняних ексберкутівців, які приїхали до Києва. Ілюстрація

Рябошапка розкрив долю обміняних ексберкутівців, які приїхали до Києва. Ілюстрація

Рябошапка додав, що під час судового засідання ексберкутівці матимуть можливість наводити свої докази невинуватості, а прокуратура водночас представлятиме своє бачення ситуації та свідчення вини.

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"Якщо вони з’являться до суду та не будуть переховуватися, то, найімовірніше, не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів; якщо не з’являться – ми реагуватимемо інакше", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення ексберкутівців було умовою обміну та політичним рішенням.

  • З'явився список перших 44 осіб, яких Україна видала терористичним "Л/ДНР" під час великого обміну полоненими 29 грудня 2019 року. Пізніше опублікували ще 15 імен.

  • У лютому 2020 року колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут" Маринченко та Тамтура, які раніше були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, повернулися до Києва.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Розстріли на Майдані Новини Києва та Київської області
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
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Roma Roma
Roma Roma
Вопрос в другом... Как они смогли вернуться? Кто и зачем их от туда отпустил?
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Roma Roma, граждан Украины в Украину? Ты doлбайоп?
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фил филька
фил филька
майдановцы ваще офигели. сначала не довольны были что обменяли беркутовцев. теперь недовольны что эти нахалы еще и вернулись что бы судиться)) видимо правда за беркутовцами раз такой поворот событий. продержать 6 лет ни за что это подло. обернется вам упоротые ваши злодеяния.
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фил филька
фил филька
Кризский Игорь, а за что сидеть то?))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
фил филька, Будут сидеть пожизненно, не парьтесь, рабское племя.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Благородно конечно.. Но надеяться на законность в Украине..
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