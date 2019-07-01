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"Закривали тілами": подробиці історії з кривавим поворотом під Києвом

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На Одеській трасі під Києвом 1 липня жителі влаштували акцію протесту біля "прославленого" розвороту на с. Круглик.

Люди вимагали від влади не закривати проїзд, оскільки впевненіце викличе дорожній колапс.

Як розповів OBOZREVATEL місцевий житель і активіст Гліб Лісовський, тисячі водіїв із довколишніх сіл, щоб потрапити до Києва, щодня користуються двома розворотами: у районі Південного кладовища і Круглика. Якщо перекрити останній з них, то, за словами Лісовського, на трасі утвориться величезний затор.

"Світлофор на Південному кладовищі реально пропускає за раз чотири автомобілі. Це ж скільки людям доведеться виїздити, щоб дістатися до Києва?" — зазначив він, додавши, що дороги на столицю через інші населені пункти перевантажені через тотальну забудову.

Люди вимагають не перекривати проїзд

Люди вимагають не перекривати проїзд

Група Facebook: "Розворот Круглик"

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Зазначимо, що розворот на Круглик дорожники намагалися закрити ще восени минулого року, але жителі відбили атаку. У підсумку в Міністерстві інфраструктури України пообіцяли не перекривати проїзд до завершення раніше обіцяних двох багаторівневих розв'язок на ділянці Чабани — Південне кладовище.

Проте 28 червня цього року до розвороту на с. Круглик під'їхала будівельна техніка і робітники спробували знову заблокувати проїзд, встановивши відбійник.

"Місцеві жителі це побачили і своїми тілами закрили можливість встановлення бетонних блоків. Викликали поліцію. У підсумку представники компанії ONUR пообіцяли до ранку понеділка, 1 липня, не закривати розворот. Наша сьогоднішня акція — превентивний захід", — уточнив Лісовський.

Робітники намагалися перекрити проїзд

Робітники намагалися перекрити проїзд

Група Facebook: "Розворот Круглик"

Розворот на с. Круглик

Розворот на с. Круглик

"Закривали тілами": подробиці історії з кривавим поворотом під Києвом
Розворот на с. Круглик

Розворот на с. Круглик

"Закривали тілами": подробиці історії з кривавим поворотом під Києвом

Група Facebook: "Розворот Круглик"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за півтора року на розвороті у районі с. Круглик трапилися 48 ДТП, в яких загинули 2 особи і 9 були травмовані.

  • У 2018 році влада обіцяла людям почати будівництво багаторівневих розв'язок у районі Південного кладовища і на перехресті Чабани — Гатне. До цього моменту у Чабанах і на Південному кладовищі діятимуть тимчасові світлофори. До сьогоднішнього дня будівництво розв'язок не розпочате.

  • Крім розв'язок також є пропозиція облаштувати на Одеській трасі в районі с. Круглик безпечні ліві повороти, як у США та Європі.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивВійна на дорогахДТПНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтокримінал
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