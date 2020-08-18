Захист Антоненка заявив про докази його невинуватості: опубліковано перші матеріали

Захист одного з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у Києві – музиканта і бійця АТО Андрія Антоненка – оприлюднив докази, "зібрані для спростування обвинувачення", а також про "упередженість слідства".

Відповідну інформацію опублікували на сайті юридичної фірми "СЕНС Україна". Загалом усі матеріали містяться у двох томах під назвами "Порушення прав людини та упередженість слідства" та "Докази, зібрані на спростування обвинувачення".

Перший, за словами юристів, присвячений "антології хибного звинувачення, а також опису наклепів на підозрюваних у вбивстві Шеремета, порушенням прав людини під час розслідування". Другий містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками під час досудового розслідування.

"Усі охочі можуть скачати за посиланнями повну копію профілю Facebook Андрія Антоненка за 2016 рік, повну копію профілю Facebook Loui Cyfer, повну копію профілю RiffMa$ter VK", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з профілів видалене лише приватне листування, окрім переписки зі ще однією підозрюваною у справі Юлією Кузьменко та іншими особами, які надали згоду, втім, повні резервні копії все ж є в юристів.

"Копії Google акаунтів і вмісту мобільного телефона повністю і без цензурування передані стороні обвинувачення. Вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб. На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації є занадто трудомістким процесом", – пояснили в компанії.

Юристи відзначили, що це не всі докази, на які посилається захист. Частково "докази невинуватості (експертизи зросту невідомих на відео і антропометричні вимірювання Антоненка) представила сторона обвинувачення".

"Оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його залучення (постановка завдання, листування, оплата тощо) стороні захисту досі не надані", – додали в компанії.

Том 1 документів щодо Антоненка Скриншот

Том 2 документів щодо Антоненка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

У справі вже відбулось багато засідань. На одному із них – 12 серпня – Київський апеляційний суд відмовив у знятті арешту з Антоненка.

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