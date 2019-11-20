Захищав злочинця: на Київщині чоловік з пістолетом напав на поліцейських

У Яготині Київської області озброєний чоловік напав на поліцейських, намагаючись визволити затриманого.

У авто їхали правоохоронці, які супроводжували підозрюваного до ВП. Про це написала пресслужба поліції Київської області.

Раптово їм перегородила дорогу інша машина, з якої вийшов чоловік з пістолетом у руках, викрикуючи, що він – начальник поліції. А після цього привів зброю у бойову готовність та вимагав у правоохоронців відпустити підозрюваного у розбійному нападі.

На Київщині чоловік з пістолетом напав на поліцейських Поліція Київської області

Його швидко зупинили бійці корпусу оперативно-раптової дії, забрали у нього зброю, одягли кайдани та вилучили пістолет. Виявилося, що напад скоїв, 50-річний місцевий житель, пенсіонер МВС.

За фактом погрози правоохоронцям та самовільного присвоєння владних повноважень відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 345 та за ч. 1 ст. 353 Кримінального кодексу України. За цими двома статтями ККУ чоловіку оголосили про підозру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині жінка напала на поліцейського з перцевим балончиком, в результаті чого він отримав серйозні опіки. Надзвичайна подія трапилася під час обшуку на території одного із домоволодінь у місті Богуслав.

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