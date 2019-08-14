Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Загинув пасажир: у Києві на Дніпрі човен "влетів" у яхту

Читати матеріал російською

У Києві власник моторного човна, керуючи ним у стані алкогольного сп’яніння, на річці Дніпро (між мостом "Метро" та мостом "Патона") на великій швидкості здійснив небезпечний маневр в бік яхти, внаслідок чого вони зіткнулися.

Як повідомила пресслужба прокуратури Києва, на човні перебували пасажири. Унаслідок удару один із них отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.

Для уникнення відповідальності власник моторного човна намагався втекти з місця події, проте його затримали працівники поліції річкового порту "Київ".

У Києві на Дніпрі човен "влетів" у яхту

У Києві на Дніпрі човен "влетів" у яхту

ТСН/УНІАН

За результатами проведення комплексу слідчих дій та на підставі судової водно-транспортної експертизи, йому повідомлено про підозру за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 291, ч. 3 ст. 135 КК України (порушення чинних на транспорті правил та залишення в небезпеці особи, що спричинило її смерть).

Новини
Метро стало: у Києві в підземці сталася НП. Відеофакт

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Алуштою (анексований Крим) катер наїхав на відпочивальника, який плавав поза дозволеною зоною: чоловікові відрізало гомілку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Річка Дніпро в Києві
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
0
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...