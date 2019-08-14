Загинув пасажир: у Києві на Дніпрі човен "влетів" у яхту

У Києві власник моторного човна, керуючи ним у стані алкогольного сп’яніння, на річці Дніпро (між мостом "Метро" та мостом "Патона") на великій швидкості здійснив небезпечний маневр в бік яхти, внаслідок чого вони зіткнулися.

Як повідомила пресслужба прокуратури Києва, на човні перебували пасажири. Унаслідок удару один із них отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер.

Для уникнення відповідальності власник моторного човна намагався втекти з місця події, проте його затримали працівники поліції річкового порту "Київ".

У Києві на Дніпрі човен "влетів" у яхту ТСН/УНІАН

За результатами проведення комплексу слідчих дій та на підставі судової водно-транспортної експертизи, йому повідомлено про підозру за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 291, ч. 3 ст. 135 КК України (порушення чинних на транспорті правил та залишення в небезпеці особи, що спричинило її смерть).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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