Загинули всі пасажири: спливли подробиці жахливої ДТП під Києвом

В автомобілі Volkswagen, який 10 листопада потрапив у масштабну аварію біля с. Здвижівка під Києвом, їхала сім'я разом із сусідами. Всі вони – жителі Бучі.

Як розповів OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович, водій Volkswagen проігнорував вимогу знака "Рух без зупинки заборонено".

"При повороті з другорядної на головну дорогу в них в'їхав автомобіль Volvo. Удар був у бік пассажирів Volkswagen. В результаті всі вони загинули. Водій у важкому стані перебуває в лікарні", – розповів він.

У поліції уточнили, що серед загиблих: хлопчик і дівчинка у віці 11 і 12 років, а також дві жінки 33 і 39 років.

Смертельна ДТП під Києвом інформатор

Також травми отримали водій та пасажири Volvo. У ДСНС Київщини уточнили, що в результаті ДТП було травмовано четверо людей.

Всі обставини події з'ясовуються.

Смертельна ДТП під Києвом інформатор

Смертельна ДТП під Києвом Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці під Києвом трапилася масштабна ДТП. Дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.

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