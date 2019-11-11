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11 листопада • оновлено в 10:49
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Загинули всі пасажири: спливли подробиці жахливої ДТП під Києвом

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В автомобілі Volkswagen, який 10 листопада потрапив у масштабну аварію біля с. Здвижівка під Києвом, їхала сім'я разом із сусідами. Всі вони – жителі Бучі.

Як розповів OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович, водій Volkswagen проігнорував вимогу знака "Рух без зупинки заборонено".

"При повороті з другорядної на головну дорогу в них в'їхав автомобіль Volvo. Удар був у бік пассажирів Volkswagen. В результаті всі вони загинули. Водій у важкому стані перебуває в лікарні", – розповів він.

У поліції уточнили, що серед загиблих: хлопчик і дівчинка у віці 11 і 12 років, а також дві жінки 33 і 39 років.

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Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

інформатор

Також травми отримали водій та пасажири Volvo. У ДСНС Київщини уточнили, що в результаті ДТП було травмовано четверо людей.

Всі обставини події з'ясовуються.

Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

інформатор

Смертельна ДТП під Києвом

Смертельна ДТП під Києвом

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці під Києвом трапилася масштабна ДТП. Дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал Національна поліція України
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