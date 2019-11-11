Загинули всі пасажири: спливли подробиці жахливої ДТП під Києвом

В автомобілі Volkswagen, який 10 листопада потрапив у масштабну аварію біля с. Здвижівка під Києвом, їхала сім'я разом із сусідами. Всі вони – жителі Бучі.
Як розповів OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович, водій Volkswagen проігнорував вимогу знака "Рух без зупинки заборонено".
"При повороті з другорядної на головну дорогу в них в'їхав автомобіль Volvo. Удар був у бік пассажирів Volkswagen. В результаті всі вони загинули. Водій у важкому стані перебуває в лікарні", – розповів він.
У поліції уточнили, що серед загиблих: хлопчик і дівчинка у віці 11 і 12 років, а також дві жінки 33 і 39 років.
Смертельна ДТП під Києвом
інформатор
Також травми отримали водій та пасажири Volvo. У ДСНС Київщини уточнили, що в результаті ДТП було травмовано четверо людей.
Всі обставини події з'ясовуються.
Смертельна ДТП під Києвом
інформатор
Смертельна ДТП під Києвом
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці під Києвом трапилася масштабна ДТП. Дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.
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