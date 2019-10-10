Забрали 35 тисяч доларів: у Києві зухвало пограбували бізнесмена в елітному готелі

У Києві, у лобі дорогого готелю Hyatt, 9 жовтня пограбували відомого бізнесмена. З його сумки поцупили 35 тисяч доларів.

Запис зухвалого злочину потрапив у розпорядження "Страни". На кадрах видно, що всього було три зловмисники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як припустив сам потерпілий, працівники готелю могли якось сприяти порушникам. "Персонал досить дивно відреагував на те, що мене обікрали. То менеджера у них не було на місці, то охорона відео з камер спостереження довго шукала", – поділився Євген.

У Києві пограбували бізнесмена Скріншот

У підсумку бізнесменові все-таки вирішили показати запис. Виявилося, що в якийсь момент до нього підсіли три чоловіки, які цілковито безшумно вийняли цінності.

"Тут завжди багато різних людей: частина з них – постояльці готелю, хтось, як я, приїжджає сюди у справах. У мене з собою була сумка з грішми. Під час зустрічі до мене підходив мій охоронець, і я з неї діставав йому кошти. По завершенні я навіть і не подумав знову перевірити, чи все на місці. Але коли вже від'їхали ми від готелю, я виявив, що гроші зникли", – розповів Євген.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин.

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