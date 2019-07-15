Забили насмерть: у Києві в Гідропарку відбувся напад

У лікарні Києва помер чоловік, якого невідомі жорстоко побили на території Гідропарку.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився ще 9 липня. До лікарні швидкої медичної допомоги в стані коми доставили пацієнта у віці 40-45 років. У чоловіка був перелом потиличної кістки.

Лікарі протягом декількох днів боролися за життя потерпілого, проте його травми виявилися несумісні з життям і 13-го вночі він помер.

Територія Гідропарку kievtoyou.com

Інформації про його особу немає. Також джерело уточнило, що отримана травма носить насильницький характер.

"Ймовірно, його хтось ударив по голові", – зазначив інсайдер.

Як відомо, Гідропарк – одне з найпопулярніших місць відпочинку в Києві. Тут розташовані пляжі, ігрові майданчики, кафе і ресторани.

Гідропарк Google. Maps

Як писав OBOZREVATEL, в Києві психічно хворий чоловік убив ножем свою колишню дружину, яка прийшла до нього поговорити. З місця події злочинець зник.

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