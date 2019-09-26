За зачиненими дверима: у Києві в хостелі виявили труп закривавленого чоловіка

У четвер, 26 вересня, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Зрошувальній, 5 в, мешканці хостелу помітили калюжу крові, яка розтікалася з-під закритих зсередини дверей загального туалету. За ними виявився труп чоловіка з розбитою головою.
Як повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, двері виламав постоялець хостелу на прохання керівництва.
На підлозі лежало тіло чоловіка 1983 року народження з розбитою головою. За попередньою інформацією, на ньому не виявили слідів насильницької смерті.
У Києві в хостелі знайшли труп закривавленого чоловіка
Деталі того, що трапилося, і причина смерті будуть встановлені пізніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 20 вересня на вулиці виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Воно лежало під будівлею гуртожитку.
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