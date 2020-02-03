"Як у Чикаго 30-х": у Києві забили на сполох через вбивство відомого лікаря

Вбивство в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника знову показало нездатність влади забезпечити лад на вулицях.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи резонансний злочин.
Експерт припустив, що злочин був тривіальним пограбуванням, а не помстою за якісь "непрофесійні дії, пов'язані з професією пластичного хірурга". За його словами, люди, які чинять з таких мотивів, "якось це декларують, хоч анонімним способом".
"А сама трагедія абсолютно вкладається в ту страшну криміногенну ситуацію, що склалася в Києві та інших регіонах України... Ситуація вкрай складна. Наразі Київ вже є Чикаго 30-х років", – підкреслив Шабовта.
Як зазначив експерт, сьогодні навіть законослухняні громадяни купують незаконну зброю, тому що постійно відчувають загрозу "щодо себе і своєї сім'ї".
"Нездатність системи та навіть її небажання щось робити, захищаючи простих людей, може перетворитися на якісь локальні події рівня Врадіївки", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 лютого на вулиці Саксаганського в Києві був застрелений пластичний хірург Андрій Сотник. Момент злочину потрапив на відео.
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1 грудня в центрі Києва кілер обстріляв автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Внаслідок замаху був убитий 3-річний син депутата.
6 листопада на Брест-Литовському шосе в Києві невідомий злочинець кинув вибухівку на дах автомобіля Mersedes, що належить бізнесменові Ігорю Салу, що призвело до загибелі однієї людини.
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