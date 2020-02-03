"Як у Чикаго 30-х": у Києві забили на сполох через вбивство відомого лікаря

Вбивство в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника знову показало нездатність влади забезпечити лад на вулицях.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи резонансний злочин.

Експерт припустив, що злочин був тривіальним пограбуванням, а не помстою за якісь "непрофесійні дії, пов'язані з професією пластичного хірурга". За його словами, люди, які чинять з таких мотивів, "якось це декларують, хоч анонімним способом".

"А сама трагедія абсолютно вкладається в ту страшну криміногенну ситуацію, що склалася в Києві та інших регіонах України... Ситуація вкрай складна. Наразі Київ вже є Чикаго 30-х років", – підкреслив Шабовта.

Як зазначив експерт, сьогодні навіть законослухняні громадяни купують незаконну зброю, тому що постійно відчувають загрозу "щодо себе і своєї сім'ї".

"Нездатність системи та навіть її небажання щось робити, захищаючи простих людей, може перетворитися на якісь локальні події рівня Врадіївки", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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