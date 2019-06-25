"Як треба ненавидіти!" Організатор Маршу рівності оцінила провокації з фекаліями

Провокація противників Маршу рівності, які збиралися закидати учасників "КиївПрайд-2019" презервативами з фекаліями, продемонструвала величезний рівень ненависті до представників ЛГБТ-спільноти.

Таку думку висловила у ефірі ObozTV правозахисниця і співорганізатор "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна, коментуючи інцидент, якому запобігла поліція.

"Я про це думала, це ж такий має бути рівень ненависті. Мені здається, людину або людей треба ще сильніше ненавидіти. Мені здається, бажання вбити не таке сильне, як бажання робити такі речі", — зазначила вона.

"Нам досі в Instagram люди пишуть — дуже схоже на фейк, але якби це був фейк..." — додала правозахисниця.

За її словами, противники "КиївПрайд-2019" є невеликою маргіналізованою групою, "але вони вміють проводити свої акції досить шумно, заявляти про себе".

Як повідомляв OBOZREVATEL, противники маршу ЛГБТ, який проходив у Києві 23 червня, збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями. Для цього зловмисники розібрали чотири біотуалети і наповнили їхнім вмістом 200 презервативів. Потім вони були затримані поліцією.

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