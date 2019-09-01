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"Я не розумію вас": у Києві помітили нахабну шахрайку. Відео

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У Києві помітили нахабну молоду шахрайку, яка жебракує в метро "на квиток" додому.

Відповідне відео оприлюднено на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Шахрайка в Києві

Шахрайка в Києві

"Цій дівчині місяць тому я дала 200 грн на квиток додому. Вона плакала на всю станцію метро "Шулявська", ще й дуже щиро так. Думала, що це той випадок, коли людина дійсно потрапила в халепу й потребує допомоги. Але ні, після цього я її зустріла на "Дорогожичах", а сьогодні на "Вокзальній". Плакала також щиро, і люди їй також щиро давали гроші. Гарна актриса. Раніше була блондинкою, зараз пофарбувалася", – розповіла очевидець.

Шахрайка випрошує гроші в метро на квиток

Шахрайка випрошує гроші в метро на квиток

На ролику показали, як до шахрайки підійшли співробітники метрополітену. Жінка почала грубіянити і заявила, що не зобов'язана називати своє ім'я. "Ти хто такий, щоб я тобі повторювала своє ім'я?!" – говорила вона співробітнику метро, зажадавши, щоб її не знімали на камеру. "Я не розумію вашої мови", – сказала вона людині, яка зверталася до неї українською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно під Києвом розгорівся мовної скандал. Поліцейська зупинила порушників ПДР і збиралася відпустити, але оштрафувала сім'ю за те, що та зажадала розмовляти українською мовою.

Читайте також в нашому матеріалі, як можна розпізнати, шахрай до вас звернувся або волонтер.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
шахраї Київський метрополітен
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