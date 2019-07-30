Втратив багато крові: в Києві на чоловіка з ножем напали біля парку

У Солом'янському районі Києва біля парку "Відрадний" невідомий чоловік встромив ніж в бік перехожого та втік.

Напад трапився близько 5 ранку 30 липня, пише "Інформатор". Потерпілий вийшов із ігрових автоматів, після чого до нього ззаду підбіг чоловік з ножем.

"До госпіталізації в найближчу лікарню він сказав поліцейським, що на нього напав чоловік близько 30 років в темному одязі і панамі. Попередньо, він не повідомив про зникнення будь-яких речей", – уточнили в ЗМІ.

Місце НП Інформатор

За інформацією очевидців, чоловік втратив багато крові.

Як писав OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва 29 липня чоловік відкрив вогонь посеред вулиці і поранив дівчину в ногу. За словами очевидців, він посварився з компанією молодиків.

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