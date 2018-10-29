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/Кримінал

Втопила своїх дітей: прокуратура прийняла рішення щодо матері-вбивці

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Матері двох малолітніх дітей, тіла яких вранці 28 жовтня виявили в озері у Дарницькому районі Києва, оголошено підозру в умисному вбивстві двох осіб.

Дії 36-річної Катерини Бабкіної кваліфіковані за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей), повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що в Дарницький районний суд прокурором внесено клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. До вирішення питання затримана перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання.

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У прокуратурі повідомили, що в неділю, 28 жовтня, на місці загибелі хлопчика і дівчинки за участю підозрюваної провели слідчий експеримент.

У рамках слідства будуть призначені судові експертизи, в тому числі психіатрична експертиза, для встановлення осудності жінки. Причини її вчинку встановить слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що перед тим, як втопити в озері своїх малолітніх дітей, мати відвела їх у піцерію і нагодувала.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
прокуратура Києва
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