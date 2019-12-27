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27 грудня • оновлено в 12:53
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/ Кримінал

"В*та поруч з вами!" У метро Києва молодь зняла скандальне відео про Крим

1.7т
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У мережі з'явилось скандальне відео з молодими дівчиною та хлопцем у метро Києва, які, насміхаючись, говорили про те, що окуповний Крим – це Росія.

Ролик опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook. Молоді люди розмовляли російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Той момент, коли в*та не десь далеко, а поряд з вами, у київському метро. Може, хтось впізнає цю дівчину з в*тяними мізками, яка, посміхаючись, каже, що..." – написав Штефан.

У метро Києва молодь зняла скандальне відео про Крим

У метро Києва молодь зняла скандальне відео про Крим

Хлопець запитав дівчину: "Крим – це Україна чи Росія?". На це вона відповіла: "Росія".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Крим
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бесятся кастрюляголовые далбаящуры, от безвыходности только и остаётся спрашивать чей Крым,чей Крым.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Красиво ткнули носом)))))
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Не все в Киеве зомбированы нaциcтcкой пропагандой.
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