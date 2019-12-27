У мережі з'явилось скандальне відео з молодими дівчиною та хлопцем у метро Києва, які, насміхаючись, говорили про те, що окуповний Крим – це Росія.
Ролик опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook. Молоді люди розмовляли російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Той момент, коли в*та не десь далеко, а поряд з вами, у київському метро. Може, хтось впізнає цю дівчину з в*тяними мізками, яка, посміхаючись, каже, що..." – написав Штефан.
У метро Києва молодь зняла скандальне відео про Крим
Хлопець запитав дівчину: "Крим – це Україна чи Росія?". На це вона відповіла: "Росія".
Як повідомляв OBOZREVATEL, один із вантажоперевізників Києва зганьбився рекламними флаєрами, на яких надрукував карту України без тимчасово окупованого Криму.
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