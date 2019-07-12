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"Усіх підірву!" Під Києвом чоловік погрожував гранатою своїй доньці

1.6т Читати матеріал російською

На Київщині чоловік погрожував своїй донці з гранатою в руках зі словами "всіх підірву". У цей момент в будинку перебувало п'ятеро дітей.

Мешканець села Слобода, перебуваючи в нетверезому стані, з невідомої причини почав погрожувати підривом гранати Ф-1 неповнолітній донці, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

Правоохоронці, приїхавши за місцем виклику, почали вести з чоловіком переговори і силою відібрали вибухівку.

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Граната

Граната

Facebook Поліція Київщини

"Вони відвернули увагу і застосували прийоми рукопашного бою", – уточнили в поліції.

За незаконне поводження зі зброєю та загрози і насильство зареєстрували кримінальні провадження.

Як писав OBOZREVATEL, в липні в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Це житель селища Коцюбинське, 1967 року народження. Правоохоронці встановили, що разом з потерпілим неподалік місця вибуху перебував його товариш.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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