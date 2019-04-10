У Києві посеред вулиці відбулася масова бійка: фото і відео

У Києві сталася масова бійка біля концерт-холлу Stereo Plaza і погром всередині нього.

Інцидент трапився удень 10 квітня на проспекті Лобановського, 119. Деталі події повідомили джерела OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На мікроавтобусі під'їхали декілька десятків осіб, які увірвалися всередину і почали все трощити. Потім грабіжники розбіглися по району", – зазначив інсайдер.

У прес-службі ГУНП в Києві нашим журналістам підтвердили інформацію про напад на клуб.

"Є інформація, що невідомі розлили якусь фарбу. На місце виїхали наші групи. Всі обставини встановлюються", – повідомили в поліції.

Ще один анонімний співрозмовник зазначив, що спочатку група невідомих молодиків кинула на територію Stereo Plaza вибухові пакети.

"Звідти їх почали поливати зі шланга. Потім вибігла ще одна група людей і зчинилася бійка", – роз'яснило джерело.

OBOZREVATEL зателефонував у Stereo Plaza. Дівчина, котра взяла слухавку, повідомила, що не уповноважена коментувати інцидент. А охорона клубу сказала, що нападу не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Києві невідомі напали на директора однієї з плодоовочевих баз. У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення ноги і був госпіталізований.

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