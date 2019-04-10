|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві посеред вулиці відбулася масова бійка: фото і відео

3.8тЧитати матеріал російською

У Києві сталася масова бійка біля концерт-холлу Stereo Plaza і погром всередині нього.

Інцидент трапився удень 10 квітня на проспекті Лобановського, 119. Деталі події повідомили джерела OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На мікроавтобусі під'їхали декілька десятків осіб, які увірвалися всередину і почали все трощити. Потім грабіжники розбіглися по району", – зазначив інсайдер.

Новини
Лікарі ''кошмарять'' навіть дітей-інвалідів: що відбувається в українських лікарнях

У прес-службі ГУНП в Києві нашим журналістам підтвердили інформацію про напад на клуб.

У Києві посеред вулиці сталася масова бійка

"Є інформація, що невідомі розлили якусь фарбу. На місце виїхали наші групи. Всі обставини встановлюються", – повідомили в поліції.

Ще один анонімний співрозмовник зазначив, що спочатку група невідомих молодиків кинула на територію Stereo Plaza вибухові пакети.

У Києві посеред вулиці сталася масова бійка

"Звідти їх почали поливати зі шланга. Потім вибігла ще одна група людей і зчинилася бійка", – роз'яснило джерело.

У Києві посеред вулиці сталася масова бійка

OBOZREVATEL зателефонував у Stereo Plaza. Дівчина, котра взяла слухавку, повідомила, що не уповноважена коментувати інцидент. А охорона клубу сказала, що нападу не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Києві невідомі напали на директора однієї з плодоовочевих баз. У результаті чоловік отримав вогнепальне поранення ноги і був госпіталізований.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
14
8
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Кримінал вирішив скористатися міжтуровою ситуацією, коли сили поліції задіяні на охороні виборчих комісій, і "порішати" свої "питання". Кримінал + колаборанти + зеленівці = вороги України!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Давайте,нерабы-томосеки, а то скучно в Быдло-рейхе, одни тильки разговоры про анализы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Макарский Александр, пуйло підняло "дарагих расиян" з колін, щоби поставити їх раком!!!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Теркин Василий
Теркин Василий
90-е
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Теркин Василий, видно, ти сам любив "перетерти" у 1990-х?!)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки