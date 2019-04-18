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/Кримінал

"Водія вирізали": під Києвом сталося потрійне ДТП

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У Київській області між селищами Калинівка та Глеваха 18 квітня трапилася масштабна аварія. Інформація про потерпілих уточнюється.

У ДТП постраждали три автомобілі. Один із них зім'яло фактично повністю. Фотографії події опублікували на каналі KO info в Telegram.

"Жахлива аварія між Калинівкою і Глевахою, біля заправки Luxwel. У групі попутників написали, що водія патруль рятувальників ДСНС вирізав із авто", – повідомила очевидиця.

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ДТП під Києвом

ДТП під Києвом

Telegram KO info (автор Maria)

Деталі аварії з'ясовуються.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Києві п'яний водій хвилин 10 таранив машину колишньої телеведучої і бізнесвумен Софії Кудіної з сім'єю.

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Місце
УкраїнаКиїв
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