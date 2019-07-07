Висадив обойму: в Києві посеред вулиці влаштували стрілянину. Відеофакт

У неділю, 7 липня, в Києві чоловік після конфлікту зі своїми знайомими почав стріляти по ним.

Як повідомляє "Інформатор", подія трапилася на вулиці Василенка, 25 близько 4:50.

Очевидці розповіли, що в одній з квартир проходило застілля, яке переросло в конфлікт. Для з'ясування відносин у двір вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря.

Після він знову перезарядив обойму і знову почав стріляти. В результаті одному з хлопців куля влучила в ногу.

По приїзду поліції, велика частина компанії вирішила забігти назад в квартиру, а одна з дівчат викинула пістолет в кущі. Правоохоронцям вдалося затримати стрілка, проте він свою провину відмовляється визнавати, стверджуючи, що стріляв не він. Пораненого хлопця до прибуття "швидкої" відвіз товариш на машині.

Поліція проводить розслідування і встановлює всі деталі події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину біля супермаркету. Інцидент стався на Бессарабській площі.

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