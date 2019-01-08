''Винесли навіть хрестики'': у Києві нахабно обікрали нардепа

У Києві обікрали квартиру позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.

Про це політик повідомив на сторінці у Facebook. Він опублікував відповідне фото, на якому видно наслідки пошуку цінностей зловмисниками.

"Пограбували квартиру. Винесли навіть хрестики, у яких дітей хрестили. Гниди", — написав нардеп. Про інші вкрадені речі він не уточнив.

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Відзначимо, Кривенко є заступником голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та з 2017 року очолює партію "Народний Рух України".

Віктор Кривенко facebook.com/viktor.kryvenko.1

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Бердянську ограбували квартиру народного депутата ("Воля народу") Олександра Пономарьова.