''Винесли навіть хрестики'': у Києві нахабно обікрали нардепа

У Києві обікрали квартиру позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.
Про це політик повідомив на сторінці у Facebook. Він опублікував відповідне фото, на якому видно наслідки пошуку цінностей зловмисниками.
"Пограбували квартиру. Винесли навіть хрестики, у яких дітей хрестили. Гниди", — написав нардеп. Про інші вкрадені речі він не уточнив.
facebook.com/viktor.kryvenko.1
Відзначимо, Кривенко є заступником голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та з 2017 року очолює партію "Народний Рух України".
Віктор Кривенко
facebook.com/viktor.kryvenko.1
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Бердянську ограбували квартиру народного депутата ("Воля народу") Олександра Пономарьова.
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