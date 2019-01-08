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/Кримінал

''Винесли навіть хрестики'': у Києві нахабно обікрали нардепа

3.1тЧитати матеріал російською

У Києві обікрали квартиру позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.

Про це політик повідомив на сторінці у Facebook. Він опублікував відповідне фото, на якому видно наслідки пошуку цінностей зловмисниками.

"Пограбували квартиру. Винесли навіть хрестики, у яких дітей хрестили. Гниди", — написав нардеп. Про інші вкрадені речі він не уточнив.

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''Винесли навіть хрестики'': у Києві нахабно обікрали нардепа

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Відзначимо, Кривенко є заступником голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та з 2017 року очолює партію "Народний Рух України".

Віктор Кривенко

Віктор Кривенко

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Бердянську ограбували квартиру народного депутата ("Воля народу") Олександра Пономарьова.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Особа
Віктор Кривенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
фотографииполітика
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