"Винесла касу і прокинулася на вулиці!" У Києві провернули жахливу аферу в обміннику

У Києві на вулиці Саксаганського чоловік провернув цинічну махінацію в пункті обміну валют.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, зловмисника розшукують.

"Спочатку він обміняв $10. Потім вийшов і згодом повернувся з кавою, яку віддав дівчині-касиру. Після декількох ковтків дівчина перестала розуміти, що з нею відбувається, і "прокинулася" вже на вулиці. Як з'ясувалося, вона винесла чоловіку всю касу (приблизно 50 тис. грн)", — йдеться в повідомленні.

Чоловік обікрав обмінник у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери, працюють вони дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як передають всі дані.

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