Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Винесла касу і прокинулася на вулиці!" У Києві провернули жахливу аферу в обміннику

5.6т Читати матеріал російською

У Києві на вулиці Саксаганського чоловік провернув цинічну махінацію в пункті обміну валют.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, зловмисника розшукують.

"Спочатку він обміняв $10. Потім вийшов і згодом повернувся з кавою, яку віддав дівчині-касиру. Після декількох ковтків дівчина перестала розуміти, що з нею відбувається, і "прокинулася" вже на вулиці. Як з'ясувалося, вона винесла чоловіку всю касу (приблизно 50 тис. грн)", — йдеться в повідомленні.

Новини
"Зрубати бабло": в Україні розкрили аферу від імені відомого банку
Чоловік обікрав обмінник у Києві

Чоловік обікрав обмінник у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери, працюють вони дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як передають всі дані.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
4
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
сейчас даже школьники знают про камеры...свидомый,вероятно......
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Прикольно! ))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel