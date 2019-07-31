"Винесла касу і прокинулася на вулиці!" У Києві провернули жахливу аферу в обміннику

У Києві на вулиці Саксаганського чоловік провернув цинічну махінацію в пункті обміну валют.
Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, зловмисника розшукують.
"Спочатку він обміняв $10. Потім вийшов і згодом повернувся з кавою, яку віддав дівчині-касиру. Після декількох ковтків дівчина перестала розуміти, що з нею відбувається, і "прокинулася" вже на вулиці. Як з'ясувалося, вона винесла чоловіку всю касу (приблизно 50 тис. грн)", — йдеться в повідомленні.
Чоловік обікрав обмінник у Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери, працюють вони дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як передають всі дані.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".