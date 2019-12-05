Викрали та застрелили: з'явилися подробиці моторошного вбивства іноземного бізнесмена на Київщині

Поліція Києва затримала двох чоловіків, які викрали та застрелили іноземного бізнесмена, а потім на території області сховали тіло загиблого.

До правоохоронців звернувся чоловік та повідомив, що його 49-річний друг зник із столичного готелю. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, іноземець вийшов із готелю, сів в авто та поїхав у невідомому напрямку, після чого перестав виходити на зв’язок. Виявилося, що його викрали та застрелили двоє чоловіків. Щоб приховати сліди злочину вони сховали тіло на території Київської області.

На Київщині вбили іноземного бізнесмена Поліція Києва

Правоохоронці затримали двох чоловіків 1993 та 1992 років народження, а в ході обшуків у авто, яким користувався один із підозрюваних, знайшли пістолет та набої.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Поліція Києва затримала двох чоловіків, які викрали та застрелили іноземного бізнесмена Поліція Києва

Тіло вбитого іноземного бізнесмена заховали на території Київської області Поліція Києва

Поліція Києва затримала двох чоловіків, які викрали та застрелили іноземного бізнесмена Поліція Києва

Тіло вбитого іноземного бізнесмена заховали на території Київської області Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині у закинутій криниці знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці затримали осіб, які за гроші приховали тіло та знищили речові докази.

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