Вікна вилетіли: у центрі Києва прогримів потужний вибух у житловому будинку

У ніч на 22 листопада у Шевченківському районі Києва, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, прогримів потужний вибух.

Звук від нього розбудив людей близько 23:00, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Детонація трапилася у шахті ліфта одного з під'їздів будівлі. Постраждалих всередині не виявили.

У Києві прогримів потужний вибух у житловому будинку Інформатор

Так, у будинку є два входи, а у ліфт потрапити можна лише із двору. Але від вибуху вікна були розбиті з обох боків під'їзду, також з обох боків було видно пошкодження стін.

Що саме здетонувало – невідомо. За словами фахівців, це точно не був вибуховий пакет або граната, враховуючи силу детонації. Характерно, що біля входу до будинку були розклеєні оголошенні щодо проведення газових робіт протягом листопада.

У ніч на 22 листопада у Шевченківському районі Києва, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, прогримів вибух Інформатор

Детонація трапилася у шахті ліфту одного з під'їздів Інформатор

Постраждалих всередині не виявили Інформатор

У ніч на 22 листопада у Шевченківському районі Києва, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67, прогримів вибух Інформатор

Детонація трапилася у шахті ліфту одного з під'їздів Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На вулиці Пушкінській, 34 в центрі Києва ввечері у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух, в результаті якого загинули двоє людей.

Одним із загиблих під час вибуху став учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"), який був командиром групи "Купол".

Постраждалою внаслідок НП виявилася дівчина 1992 року народження.

Камери спостереження зафіксували момент вибуху в центрі Києва, в результаті якого загинув ветеран АТО і ще один чоловік.

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