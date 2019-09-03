"Вийди, розбійнику!" Вигнаний Зеленським чиновник побив активіста

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, про це правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж.

Після отримання повідомлення до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила і допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його і долучила до матеріалів кримінального провадження.

Ярослав Годунок ТСН

Зараз тривають усі необхідні і процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального злочину.

Слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина і визначить тяжкість завданих тілесних ушкоджень.

Кадр із відео з камери спостереження

За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області та оголошення підозри нападнику.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Інцидент трапився 10 липня під час візиту глави держави на Київщину. Водночас президент обізвав чиновника "чортом" і фамільярно перейшов на "ти".

Годунок заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернутися до суду з позовом про образу честі й гідності.

Нагадаємо: Годунок був засуджений на п'ять років позбавлення волі за трьома статтями. Однак з огляду на те, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

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