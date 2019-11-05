Зім'яті авто, кров і труп: під Києвом авто з російськими номерами влаштувало жахливу ДТП

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка.

Це відбулося на вулиці Київській, близько 5:30 ранку, написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На порожній дорозі автомобіль Peugeot з російською реєстрацією, за кермом якого був громадянин Молдови, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos.

Під Києвом авто з російською реєстрацією влаштувало смертельну ДТП

Через зіткнення загинула жінка з Daewoo Lanos. Водія Peugeot госпіталізували у важкому стані. У мережі написали, що на місці багато крові, а авто повністю зім'яті.

"Відео з місця: два зім'ятих авто, кров, труп, реанімація. Все як завжди", – підкреслили в пості.

Також на виїзді з Броварів, у бік Києва, утворилися величезні затори.

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Dtp.kiev.ua

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos Dtp.kiev.ua

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Dtp.kiev.ua

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos Dtp.kiev.ua

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Dtp.kiev.ua

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos Dtp.kiev.ua

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Dtp.kiev.ua

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos Dtp.kiev.ua

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Dtp.kiev.ua

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos Dtp.kiev.ua

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Facebook/Veronika Koshel

Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos Facebook/Veronika Koshel

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка Facebook/Veronika Koshel

Допис у мережі Скріншот

Карта місцевості Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули двоє осіб, ще двоє – постраждало. У мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобілів.

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