Зім'яті авто, кров і труп: під Києвом авто з російськими номерами влаштувало жахливу ДТП

У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка.
Це відбулося на вулиці Київській, близько 5:30 ранку, написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На порожній дорозі автомобіль Peugeot з російською реєстрацією, за кермом якого був громадянин Молдови, на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos.
Під Києвом авто з російською реєстрацією влаштувало смертельну ДТП
Через зіткнення загинула жінка з Daewoo Lanos. Водія Peugeot госпіталізували у важкому стані. У мережі написали, що на місці багато крові, а авто повністю зім'яті.
"Відео з місця: два зім'ятих авто, кров, труп, реанімація. Все як завжди", – підкреслили в пості.
Також на виїзді з Броварів, у бік Києва, утворилися величезні затори.
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів у Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Dtp.kiev.ua
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Facebook/Veronika Koshel
Автомобіль Peugeot з російською реєстрацією виїхав на зустрічну смугу і влетів в Daewoo Lanos
Facebook/Veronika Koshel
У Броварах Київської області 5 листопада трапилася жахлива ДТП, в результаті якої загинула жінка
Facebook/Veronika Koshel
Допис у мережі
Скріншот
Карта місцевості
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Кільцевій дорозі, неподалік від повороту на вулицю Стеценка, 4 листопада трапилася кривава ДТП. В результаті аварії загинули двоє осіб, ще двоє – постраждало. У мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобілів.
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