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16 січня • оновлено в 12:46
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"Вибухом розтрощило ноги": стали відомі нові подробиці замаху на директора школи у Києві

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Гучний замах на директора спортшколи у Києві, якого підірвали гранатою, отримав продовження. Засуджений за злочин спробував "відмитися".

15 січня у Верховному суді України розглядалася касація Вадима Токунова. Чоловік відсидів термін за те, що влітку 2009 року встановив розтяжку з гранатою біля двері директора спортшколи Києва Віталія Сальнікова. В результаті вибуху потерпілий отримав важкі травми, але вижив.

У касації Толкунов вимагав скасувати рішення Солом'янського суду і направити справу на повторний розгляд. Розслідування він вважав свавільним. Однак суд не задовольнив касацію.

Вадим Токун (зліва)

Вадим Токун (зліва)

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У коментарі OBOZREVATEL Віталій Сальников розповів, що Токун після звільнення погрожував йому розправою.

"Якось після засідання він підійшов до мене і сказав, щоб я не думав, що на цьому все закінчиться і що він відірве мені голову. Але для мене всі ці загрози... Розумієте, я не боявся більшого", – розповів він.

Віталій Сальников

Віталій Сальников

Засідання у Верховному суді України

Засідання у Верховному суді України

Як повідомляв OBOZREVATEL, власника автомобіля "Волга", під час вибуху в якому в Києві постраждали діти, засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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